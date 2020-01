Napoli, Rrahmani è azzurro: arriva l’ufficialità della società (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Dopo le visite mediche effettuate a Roma settimana scorsa, oggi è arrivata l’ufficialità di Rrahmani come nuovo giocatore del Napoli. Resa nota tramite un comunicato sul sito ufficiale della società partenopea. Il difensore centrale del Verona resterà in Veneto fino al termine del campionato per poi raggiungere i ragazzi di mister Gattuso a giugno. Per il capitano della nazionale del Kosovo un contratto da circa 1,8 milioni a stagione. “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all’Hellas Verona fino al 30 giungo 2020”. Queste le parole della società azzurra sul nuovo acquisto. L'articolo Napoli, Rrahmani è azzurro: arriva l’ufficialità della società proviene da Anteprima24.it. anteprima24

