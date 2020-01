Levante a Sanremo 2020 (finalmente) (Di lunedì 20 gennaio 2020) Forse è vero che le cose succedono quando non si aspettano più: vale per Levante, in gara a Sanremo 2020 dopo aver provato invano un paio di volte di partecipare al Festival. L'annuncio è arrivato poco più di due mesi dopo l'uscita del quarto album della cantautrice sicialiana, che attraverso quattro dischi e cinque anni è passata dall'essere "quella di Alfonso" all'interprete che sul palco dell'Ariston porterà il brano Tikibombom. Levante, da «Alfonso» a «Magmamemoria» Era il 2013 quando il nome di Levante comincia a circolare, con la reputazione di cantautrice indie, grazie a Alfonso, quel brano tormentone che grazie all'inciso Che vita di merda diventa in breve tempo l'inno per chi ha bisogno di sfogarsi. Alfonso, invece, apre, le porte di una crescente popolarità a Claudia Lagona, ... gqitalia

IlContiAndrea : Ecco i 24 brani di #Sanremo2020. Quindi 2 sono da podio (Diodato e Masini), carrellata di radiofonici Elodie, Lambo… - GiovanniVerdoli : RT @OptiMagazine: .@levantecanta a #Sanremo2020 con #Tikibombom e il nuovo album Magmamemoria MMXX - OptiMagazine : .@levantecanta a #Sanremo2020 con #Tikibombom e il nuovo album Magmamemoria MMXX -