Leoni malati e malnutriti per mancanza di fondi, parte la campagna social per salvarli (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Sudan è un Paese che sta affrontando una profonda crisi economica. Dopo il colpo di Stato dello scorso anno, durante il quale è stato deposto l’ex presidente Omar al Bashir ed è salito al potere il generale Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, i sudanesi stanno a fatica cercando di tornare alla normalità. Purtroppo le risorse scarseggiano e il caso dei Leoni del AlQurashi Family Park, nella capitale Khartum, è un esempio che sta facendo il giro del mondo. I Leoni pelle e ossa: la denuncia di un cittadino Tutto è nato da una denuncia fatta da Osman Salih, un cittadino in visita allo zoo ubicato in una zona centrale ed elegante della capitale, che è rimasto talmente scosso da ciò che ha visto da decidere avviare una raccolta fondi sui social. Arrivato alle gabbie dei Leoni, Salih si è trovato davanti uno spettacolo agghiacciante: i 5 Leoni ospiti del parco (tre maschi e due ... thesocialpost

