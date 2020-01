Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia si sfoga con Rita: “Sono troppo vera” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Clizia Incorvaia fa i primi bilanci al GF Vip: la confessione a Rita Rusic Rita Rusic e Clizia Incorvaia, dal primo momento che si sono incontrate nella casa del Grande Fratello Vip, hanno mostrato di avere una bella intesa. Per tale ragione le due, spesso e volentieri, si confrontano su vari argomenti, dandosi dei preziosi consigli. E giusto stanotte, prima di andare a dormire, Clizia Incorvaia ha voluto fare una sorta di bilancio su questi primi giorni passati nella dimora del GF Vip, non negando di avere qualche timore di troppo. Il motivo? L’ex moglie di Francesco Sarcina ha confidato a Rita Rusic di essere forse fin troppo vera e sincera per un programma simile: “Io credo di essere piena di errori, ma sono troppo vera per adeguarmi a determinati meccanismi…” Per tale ragione ha anche dichiarato di essere praticamente sicura di non avere molte possibilità di ... lanostratv

GrandeFratello : Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Antonio Zequila non ha pronunciato alcuna… - berlusconi : ???? Grande fratello fiscale? Sono inutili vessazioni nei confronti dei cittadini, trattati come sudditi, per i quali… - trash_italiano : Non ci siamo mai sbagliati su quell'essere. Lo schifo lo avevamo già visto al Grande Fratello. #DomenicaLive -