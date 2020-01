Autovelox su Sa-Av nel mirino di Luca Abete (Di lunedì 20 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoFinisce nel mirino di Luca Abete, il giornalista di “Striscia la notizia”, il tg di informazione satirica in onda su Canale 5, l’Autovelox installato sul raccordo Salerno-Avellino. La strumentazione per rilevare la velocità sul tratto stradale è di recente installazione ma come fa notare il giornalista satirico è stato ben nascosto dietro il cartello autostradale, che indica l’uscita per Serino. Per questo Luca Abete ha ritenuto necessario dedicare un post su Facebook chiedendo anche il parere a chi lo segue sui social e naturalmente ai numerosi automobilisti che si servono del raccordo sul quale l’istallazione dell’Autovelox arriva prima degli attesi lavori di ammodernamento e di realizzazione della terza corsia attesi da anni. L'articolo Autovelox su Sa-Av nel mirino di Luca Abete proviene da Anteprima24.it. anteprima24

