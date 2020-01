Acqua e limone fa bene e fa dimagrire, ma evitate se avete questo problema (Di lunedì 20 gennaio 2020) Bere Acqua e limone al mattino è una pratica sempre più diffusa che fa bene e fa dimagrire: in alcuni casi però, se avete tale problema, è meglio evitarla Acqua – limone (fonte foto: Pixabay) Una bevanda ‘miracolosa’, Acqua e limone presa al mattino e al digiuno, che permette di fare il pieno di energia, disintossicarsi ed è in voga tra chi ha l’obbiettivo di dimagrire: tuttavia, ci sono alcuni casi in cui è preferibile evitare o, sicuramente, moderarne l’assunzione. Ecco quali. Assunto in Acqua tiepida, i benefici del limone sono tantissimi, poiché contiene vitamine, sali minerali e oligoelementi. Non si tratta dunque di una leggenda, ma effettivamente tale bevanda aiuta la circolazione. Sono tanti i benefici per la pelle, prevenendone l’invecchiamento. Antibiotico, antisettico, antiossidante e antibatterico naturale, il ... chenews

adoraincerta : @pistakkihoe Mal di gola? Ti consiglio questo intruglio: Acqua calda Bustina di tisana zenzero e limone o, se ce li… - howtobejuly : ho bevuto un bicchiere di acqua tiepida e limone - moeniadeus : @Greyisthesun camomilla o acqua calda e limone -