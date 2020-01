Terremoto in Albania: due scosse di magnitudo 4.4 in pochi minuti (Di domenica 19 gennaio 2020) Due forti scosse di Terremoto si sono registrate in Albania poco dopo le 13:30 di domenica 19 gennaio: la magnitudo, in entrambi i casi, è stata di 4.4. Le due scosse vengono confermate dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione della zona colpita. Leggi la notizia su fanpage

