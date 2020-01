«Tassa sui balconi», ecco cosa dice la Legge di Bilancio e come si è difeso il Ministero dell’Economia (Di domenica 19 gennaio 2020) Incalza la polemica sulla cosiddetta «Tassa sull’ombra dei balconi» prevista, secondo l’avvocato Giuseppe Pizzonia dello Studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati, all’interno della Legge di Bilancio del 27 dicembre 2019. In molti hanno risposto all’accusa dell’introduzione della Tassa riportando come prova la smentita del MEF: Il tema di una pseudo ‘Tassa sull’ombra’ non esiste. Il nuovo canone previsto dalla Legge di Bilancio sostituisce i tributi locali Tosap e cosap, derivando dagli stessi i presupposti impositivi. Per questa ragione, può colpire solo le fattispecie già gravate da Tosap e cosap, tra le quali non è compresa l’occupazione tramite balconi e verande. Non basta, per essere sicuri bisogna Leggere quanto contenuto nella Gazzetta Ufficiale. Che cos’è la Tosap? Tosap è l’acronimo di «Tassa ... open.online

