Slittino, Dominik Fischnaller: “Siamo tornati sul tetto d’Europa dopo sei anni, Lillehammer mi esalta” (Di domenica 19 gennaio 2020) Dominik Fischnaller si è laureato Campione d’Europa di Slittino. L’azzurro ha infatti vinto la tappa della Coppa del Mondo a Lillehammer che assegnava anche il titolo continentale e ha così conquistato la medaglia d’oro battendo i due accreditati russi Semen Pavlichenko e Roman Repilov. Il 26enne sta disputando una strepitosa stagione visto che è salito sul podio in tutte le gare individuali andate in scena e ora pul anche inseguire la Sfera di Cristallo. Dominik Fischnaller ha manifestato tutta la sua soddisfazione ai microfoni della Fisi: “Questa pista mi esalta come nessun’altra. È la terza volta che vinco a Lillehammer e mi sento come a casa, perché riusciamo ad allenarci ad inizio stagione e fare parecchie discese. Siamo tornati sul tetto d’Europa dopo sei anni, siamo molto soddisfatti“. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI ... Leggi la notizia su oasport

Slittino Dominik Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Slittino Dominik