San Miniato (Pi): parte da qui la campagna elettorale di Eugenio Giani per le elezioni regionali (Di domenica 19 gennaio 2020) Alle ore 16,30 Giani terrà un incontro con la stampa presso il comitato elettorale in via Tosco Romagnola Est 512 a San Miniato Basso. Alle ore 19 avrà luogo l'inaugurazione del comitato elettorale Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : San Miniato (Pi): parte da qui la campagna elettorale di Eugenio Giani per le elezioni regionali - IlCuoio : #festa di #SantAntonioAbate , benedizione degli #animali a #Fucecchio e #SanMiniato @comunefucecchio… - j_illiano : Ordigno bellico rinvenuto in centro storico a San Miniato - -