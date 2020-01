Rwanda, ricerca e cooperazione internazionale: esperti dell’Ateneo di Parma in missione (Di domenica 19 gennaio 2020) L’Ateneo in missione in Rwanda. Nell’ambito degli accordi di cooperazione istituzionale tra l’Università di Parma e l’Università del Rwanda, promossi dal Centro Universitario per la cooperazione internazionale (CUCI), in questi giorni è partita per il Rwanda una delegazione composta da Nadia Monacelli, Direttrice del CUCI, Gabriele Costantino, Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco e Bertrand Tchana, Responsabile della Cardiologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. I componenti della delegazione sono stati invitati dal College of Medicine and Health Sciences dell’Università del Rwanda per svolgere una serie di seminari e lavorare ad un prossimo progetto nell’ambito delle cure primarie, pediatriche e psicologiche. La missione è realizzata nell’ottica di redigere un importante progetto di cooperazione e collaborazione in ambiti di ... Leggi la notizia su ildenaro

