“Ridicola”. Gf Vip, il post su Pago scatena il finimondo. Serena Enardu ancora nella bufera (Di domenica 19 gennaio 2020) Le promesse si mantengono e Serena Enardu sembrava essere molto convinta sin da subito. Non sembra avere alcuna intenzione di mollare e punta dritto verso la sua meta: riprendersi Pago. Cosa ha pensato di fare questa volta? A parlare ci pensa il suo profilo Instagram, dove l’ex tronista intravede l’unica possibilità di comunicare i suoi stati d’animo e pensieri. La storia con Pago ha lasciato in Serena un segno indelebile e la bellissima sarda farebbe di tutto per riconquistare il cantante. Bisognerebbe comprendere se, dal canto suo, Pago si disposto ad accoglierla di nuovo nella sua vita. Serena non può che seguire ogni puntata del Grande Fratello Vip: questo è un modo per osservare Pago e i suoi atteggiamenti in casa, provando a capire se ogni tanto possa scappare qualche bella parola nei suoi riguardi. L’esperienza del GF Vip, per Pago, rappresenta un modo per ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

“Ridicola” Vip Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Ridicola” Vip