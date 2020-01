Paola Caruso, rissa in tivù: ex Bonas incontenibile! (Di domenica 19 gennaio 2020) Paola Caruso: l’ex Bonas di Avanti un Altro protagonista di una rissa davanti alle telecamere Che peperino Paola Caruso! Ex Bonas di Avanti un Altro si è sempre distinta per un atteggiamento sopra le righe e fra poche ore scuoterà nuovamente gli animi a Domenica Live, contro Moreno Merlo? Lei e il dj, in passato fidanzati, si sono recentemente scambiati feroci accuse e forse Barbara d’Urso riaffronterà l’argomento oggi pomeriggio. Secondo il comunicato ufficiale firmato Mediaset, Paola Caruso entrerà in studio insieme al figlio Michelino, nato dalla relazione tra lei e l’imprenditore Francesco Caserta. Cioè, anche qui, lo sostiene lei, mentre l’ex fidanzato assicura il contrario. E allora chi mente? Ci sarà presto o tardi il test del DNA? Difficile saperlo, soprattutto oggi. In seguito alla rottura i due hanno spesso litigato, ma proprio nell’ultimo periodo sarebbe scesa la ... Leggi la notizia su kontrokultura

