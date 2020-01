Orari partite Serie A calcio oggi (19 gennaio): tv, streaming, calendario, programma DAZN e Sky (Di domenica 19 gennaio 2020) oggi 19 gennaio sono sei i match in programma per la ventesima giornata di questa Serie A. Dopo la grande vittoria della Lazio per 5-1 e le emozioni del posticipo Napoli-Fiorentina, in campo le altre due squadre fino ad ora appolaiate in testa alla classifica. Ad aprire la domenica sarà il “lunch match” tra Milan e Udinese, con i rossoneri che andranno a caccia della terza vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia. Nel blocco delle 15 impegnata l’Inter sul campo del Lecce con l’imperativo dei tre punti, a completare gli interessanti scontri tra le rivelazioni Bologna e Verona e il match tra due squadre in piena crisi come Brescia e Cagliari. In attesa del posticipo delle 20:45, alle 18:00, la Roma priva della sua stella Nicolò Zaniolo volerà a Marassi nel mai banale match con un Genoa che ancora deve trovare la propria identità. A chiudere il programma ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : Calendario Serie A calcio in tv oggi: orari partite streaming guida Sky e DAZN (19 gennaio) - #Calendario #Serie… - zazoomblog : Calendario Superlega volley in tv oggi: orari partite streaming e programma (domenica 19 gennaio) - #Calendario… - cie_ma_ : Raga, una domanda. Di solito le partite di Serie B a che ora si giocano? Gli orari sono più comodi ? #NapoliFiorentina -