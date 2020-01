Omicidio Polizzi: “Ha ucciso il mio ragazzo e cercato di uccidere me ma vive qui vicino” (Di domenica 19 gennaio 2020) Parla Julia Tosti, l’unica sopravvissuta al delitto di via Ricci; il killer del suo fidanzato Alessandro Polizzi vive a pochi kilometri da casa sua. Era la notte tra il 25 e il 26 marzo 2013 quando Riccardo Menenti, padre dell’ex fidanzato di Julia, fece irruzione nel suo appartamento uccidendo il fidanzato Alessandro Polizzi e quasi ammazzando … L'articolo Omicidio Polizzi: “Ha ucciso il mio ragazzo e cercato di uccidere me ma vive qui vicino” proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

maxaliprandi : Scusate ma la Cassazione era impegnata a lasciare libera la crucca che sperona le motovedette della GdF e aiuta l'i… - Chiara58015306 : Ma non è possibile!!! Giustizia!!!Omicidio Polizzi, la rabbia dei familiari fuori dalla Cassazione. La mamma: «Mani… - Daniela19633 : RT @AdryWebber: La Cassazione non fissa udienza: ergastolano libero dopo 6 anni Menenti, all’ergastolo per l’omicidio di Alessandro Polizzi… -