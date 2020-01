Giro d’Italia 2020: tutti i partecipanti, i presenti e gli assenti. La guida completa: percorso ai raggi X, tappe e salite. Come vederlo in tv (Di lunedì 20 gennaio 2020) Il Giro d’Italia scatterà sabato 9 maggio con una cronometro individuale a Budapest e si concluderà domenica 31 maggio con un’altra prova contro il tempo a Milano. Mancano dunque meno di quattro mesi all’attesissima Corsa Rosa che si preannuncia altamente spettacolare. Conosciamo più da vicino quali saranno i partecipanti, tutti i favoriti, gli assenti, come sarà il percorso, le date di tutte le tappe e tanto altro ancora. Giro D’ITALIA 2020, tutti I partecipanti: FAVORITI, presenti, assenti Vincenzo Nibali è il nome più atteso, lo Squalo ha già ufficializzato la sua partecipazione e sarà indubbiamente uno dei favoriti della vigilia. Il siciliano andrà a caccia del sigillo con la nuova casacca della Trek-Segafredo, il percorso sembra essere adatto alle sue caratteristiche tecniche e vorrà vendicare il secondo posto dell’ultima edizione. Il 35enne farà i ... oasport

