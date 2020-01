Ennesimo attacco ai commercianti di Napoli Est: le bombe qui sembrano non far rumore (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Altro attacco ai commercianti di Napoli Est, stavolta colpito un bar nel quartiere San Giovanni a Teduccio. Una bomba carta è stata fatta esplodere in via Comunale Ottaviano all’esterno di un bar aperto recentemente nella zona orientale di Napoli. L’azione, si ipotizza, possa essere legata al fenomeno del racket. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato che sta avviando in queste ore le consuete indagini. L’esplosione, avvenuta intorno alle 4 e 30 di questa notte, ha danneggiato gravemente la veranda del locale. Per fortuna non si sono registrati feriti. E’ solo l’ultimo segno di intimidazione da parte di ignoti verso i commercianti della zona periferica, solo qualche settimana fa erano state colpite 2 attività commerciali nel confinante comune di San Giorgio a Cremano. Ultime di una lunga serie di attacchi intimidatori che avvengo ormai da anni a ... Leggi la notizia su anteprima24

