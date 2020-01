DIRETTA Sci alpino, Parallelo Sestriere e Slalom Wengen 2020 Live: orari, tv, programma, pettorali di partenza (Di domenica 19 gennaio 2020) Si conclude oggi, domenica 19 gennaio, un’altra settimana dedicata alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.15 ed alle ore 13.15, si disputerà lo Slalom speciale maschile a Wengen, in Svizzera, mentre al Sestriere alle ore 9.15 si terranno le qualificazioni dello Slalom gigante Parallelo femminile, che culminerà poi nella fase finale, con lo start alle ore 11.45. Tutte le gare della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in DIRETTA tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la DIRETTA streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la DIRETTA Live testuale di tutte le gare in programma. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino 19 GENNAIO Domenica 19 gennaio Ore 09.15: qualificazioni Slalom gigante Parallelo femminile Sestriere Ore 10.15: prima manche Slalom speciale ... Leggi la notizia su oasport

