CorSport | al Napoli manca la serenità | che non si acquista al mercato di gennaio

Sul Corriere dello Sport Francesco de Core analizza la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. "Non è stata questione di errori individuali", scrive. "Non ha funzionato proprio nulla nel Napoli che si è infilato in un tunnel dal quale non vede più luce". Da quando c'è Gattuso si sono susseguite una vittoria soltanto e quattro sconfitte, tre in casa, "roba da retrocessione, altro che zona Champions". Scrive de Core: "Della squadra di Sarri, e anche di quella dell'Ancelotti prima versione, neanche l'ombra" manca tutto di quella formazione. "manca il gioco, andato via via sbiadendosi in una confusa miscellanea di schemi. manca il senso di un obiettivo, perché Gattuso è finito nella franosa terra di nessuno, con i club più piccoli che mordono dalle retrovie di una classifica che sgomenta. manca la serenità, che non si acquista al mercato di gennaio. la vecchia squadra vive di sprazzi e ...

