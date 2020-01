Cormezz: i rimedi di Gattuso in corsa, prima l’inversione di Di Lorenzo e Luperto, poi il ritorno al 4-4-2 (Di domenica 19 gennaio 2020) Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno ripercorre la prestazione offerta dal Napoli ieri sera contro la Fiorentina di Iachini. La crisi del Napoli è drammatica, da sembrare addirittura irreversibile La situazione, per quanto possa sembrare impossibile, è anche peggiore di quella che c’era con Ancelotti Un ruolino di marcia peggiore di quello di Ancelotti e una classifica che adesso è diventata preoccupante. Il San Paolo fischia forte, dagli spalti i tifosi urlano alla squadra: vergogna. Giocatori scuri in volto, non replicano e filano dritti nello spogliatoio Le mosse del tecnico a partita in corso sono due, prima l’inversione di ruolo di Di Lorenzo e Luperto in difesa che tornano rispettivamente a sinistra e centrale, e poi nel secondo tempo quando Valhovic mette a segno la rete del 2 a 0 Gattuso rimedia cambiando modulo (passa al 4- 4-2) e inserendo altri ... Leggi la notizia su ilnapolista

avvocatoscala : RT @napolista: Cormezz: i rimedi di #Gattuso in corsa, prima l’inversione di #DiLorenzo e #Luperto, poi il ritorno al 4-4-2 La crisi del #… - napolista : Cormezz: i rimedi di #Gattuso in corsa, prima l’inversione di #DiLorenzo e #Luperto, poi il ritorno al 4-4-2 La cr… -