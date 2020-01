Calciomercato Roma, Iago Falque proposto ai giallorossi (Di domenica 19 gennaio 2020) Il Torino mette alla porta Iago Falque: lo spagnolo offerto anche alla Roma, in cerca di un sostituto di Zaniolo Il Torino ha deciso: Iago Falque non rientra più nei piani della società. I granata hanno raggiunto l’accordo con la Spal, ma il giocatore prende tempo e valuta opzioni alternative. Come si apprende dal Corriere dello Sport, l’iberico, che gode dell’interesse di Genoa ed Hellas Verona e di alcuni club spagnoli, sarebbe stato offerto anche alla Roma dopo il mancato approdo di Politano. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

