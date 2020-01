Allarme dei pediatri: Aumentano i piccoli malati cronici e complessi (Di domenica 19 gennaio 2020) I pediatri evidenziano un aumento delle malattie croniche nei bambini come sovrappeso, asma, obesità, diabete e bullismo. Sono un milione, nel nostro Paese, i bambini con bisogni assistenziali speciali, di cui circa 10 mila definiti “medicalmente complessi“, ovvero necessitano di una tecnologia per vivere, come un respiratore o la nutrizione artificiale. Queste le stime del Libro Bianco realizzato dalla Federazione Italiana delle Associazioni e Società Scientifiche dell’Area pediatrica (Fiarped), presentato al Ministero della Salute. I pediatri evidenziano un aumento delle malattie croniche come sovrappeso, asma, obesità, diabete e bullismo. Spiega Giovanni Corsello, president Fiarped: – In 40 anni non è cambiata l’assistenza pediatrica ma è cambiata l’epidemiologia. Prima i bimbi morivano di malattie infettive, oggi le principali cause di morte ... Leggi la notizia su 2anews

masechi : ?? Haftar chiude il rubinetto del petrolio libico. Annunciato il blocco dei porti e delle infrastrutture petrolifere… - RobertoBurioni : Quando ci si scontra con la realtà le balle mortali dei novax appaiono in tutta la pericolosità e la loro arroganza… - raffo1900 : Il direttore della Dia Governale lancia l’allarme sul business dei rifiuti. “Fenomeno in preoccupante estensione pe… -