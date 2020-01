Aereo si schianta nella piazza del piccolo paese: un uomo muore sul colpo (Di domenica 19 gennaio 2020) Si chiamava Lino Frigo, era un ferroviere in pensione di settantuno anni che è morto in un modo tragico. La sua vita si è spezzata improvvisamente nella piazza della sua Moncalvo. È lì che il pilota ha perso la vita mentre il suo Aereo ultraleggero precipitava. La tragedia si è consumata nella giornata di sabato 18 gennaio, quando l’ultraleggero si è schiantato sulla piazza centrale di Moncalvo (Asti). Oltre a Frigo, nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente. Non è ancora chiaro se l’incidente sia stato causato da un malore del pilota o da un guasto. Quel che è certo è che per il settantunenne, rimasto incastrato tra le lamiere, i soccorsi del 118 non hanno potuto far nulla. Vedovo da qualche mese, grande appassionato ed esperto di volo, intorno alle 16 di sabato l’uomo era decollato dall’avio superficie di Castelnuovo Don Bosco. Circa trenta minuti dopo è avvenuto il ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

