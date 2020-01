"Tregua, dialogo politico e sanzioni a chi alimenta la guerra". I 6 punti della bozza di Berlino per la Libia (Di sabato 18 gennaio 2020) Unificazione delle istituzioni esecutive, legislative e militari libiche; sanzioni per chi facilita la guerra in Libia; una forza di sicurezza militare unificata per combattere il terrorismo: sono alcuni dei punti citati nella bozza di accordo della conferenza di Berlino, di cui dà notizia l’emittente panaraba Al Arabiya.La bozza – secondo quanto riporta l’agenzia Tass, che ha visionato il documento - è costituita di sei punti principali. Per attuare l’iniziativa viene proposto di creare uno “speciale meccanismo internazionale per accompagnare le decisioni prese dal vertice” di domani, “al fine di mantenere il coordinamento dopo Berlino”. Questo “meccanismo” dovrà tenere regolari riunioni “sotto l’egida delle Nazioni Unite”: i rappresentati di alto livello dei “Paesi-mediatori” ... Leggi la notizia su huffingtonpost

