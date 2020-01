Rocco Siffredi riceve un premio XXX: le prestazioni sono… (Di sabato 18 gennaio 2020) Rocco è una istituzione nel mondo del porno, lo sappiamo. E in questi giorni ha ricevuto un riconoscimento per il suo lavoro svolto. Ci troviamo a Los Angeles, ed è il 17 gennaio 2020: l’attore, direttore e produttore italiano di cinematografia per adulti sta ricevendo un premio per il suo operato, è “il miglior regista straniero” agli Xbiz Awards. Il re del porno internazionale Questa kermesse anticipa di una settimana la cerimonia degli AVN 2020, il massimo riconoscimento professionale nel settore. Anche in questo caso, Rocco potrebbe vincere dei riconoscimenti, considerando che è in lizza per 13 categorie. Dunque, Rocco, che prestazioni! Orgoglio nostrano! L'articolo Rocco Siffredi riceve un premio XXX: le prestazioni sono… proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

