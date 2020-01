Riconoscimento facciale, l’Ue dice basta: tutte le misure (Di sabato 18 gennaio 2020) L’obiettivo è quello di mettere a punto nuove regole per non mettere a rischio la privacy. Nel frattempo può arrivare lo stop al Riconoscimento facciale per 5 anni. Si torna a parlare all’improvviso delle regole relative al Riconoscimento facciale. Questa pratica è diffusa soprattutto negli apparecchi elettronici di ultima generazione, come gli smartphone e i … L'articolo Riconoscimento facciale, l’Ue dice basta: tutte le misure proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fabiochiusi : Secondo Politico, l'UE starebbe considerando di mettere al bando il riconoscimento facciale in luoghi pubblici per… - valigiablu : L'UE starebbe considerando di mettere al bando il riconoscimento facciale in luoghi pubblici per un massimo di 5 an… - fabiochiusi : Giusto per essere chiari: ahimè no, l'UE non 'dice no al riconoscimento facciale nei luoghi pubblici', come titola… -