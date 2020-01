Per Marcucci, il voto della Casellati è "una scelta di campo gravissima" (Di sabato 18 gennaio 2020) “È chiaro che la terzietà solennemente annunciata in Aula dalla presidente del Senato è tale fino a quando non ce n'è bisogno. Infatti nel momento in cui ce n'è stato bisogno Casellati ha fatto una scelta di parte che oggi noi consideriamo gravissima”. È l'opinione espressa dal senatore Andrea Marcucci, capogruppo dem a Palazzo Madama, in un'intervista al Corriere della Sera, nella quale afferma anche che la scelta del presidente del Senato Elisabetta Casellati di avallare la decisione della Giunta del Regolamento sul processo al leader della Lega Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti e l'accusa di sequestro di persona, “è stato uno strappo alle regole molto preoccupante che secondo me pregiudica anche gli equilibri dei lavori futuri”. Perché, commenta ancora Marcucci, Casellati “si è piegata completamente alle esigenze di una parte politica”. Poi il capogruppo dem a Palazzo ... Leggi la notizia su agi

