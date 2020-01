Non rientra a lavoro dopo le feste, trovata morta la ex compagna di Umberto Tozzi (Di sabato 18 gennaio 2020) All’Educandato Uccellis di Udine dove lavorava si erano preoccupati perché non la vedevano da giorni. E invece Serafina Scialò, 63 anni, ex compagna di Umberto Tozzi da quale ha avuto un figlio, è stata trovata morta. Lo scrive Il Messaggero Veneto. Non vedendola al lavoro da giorni, qualcuno dei responsabili ha chiesto un controllo delle forze dell’ordine. Serafina Scialò, classe 1956, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. su Il Messaggero Veneto Leggi la notizia su huffingtonpost

