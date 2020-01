Muore l’ex presidente della Roma Dino Viola: con lui arrivò uno storico scudetto (Di domenica 19 gennaio 2020) Il 19 gennaio 1991 ci lasciò Dino Viola, negli anni Ottanta presidente della Roma. Era un tipo elegante e signorile. Con lui al timone i giallorossi iniziarono subito ad ingranare. Il ricordo più bello per i tifosi della Roma è la stagione 1982-83 quando arrivò lo scudetto firmato da Nils Liedholm. Giocatori simbolo di quella squadra erano Ancelotti, Pruzzo, Conti, Falcao. Nell’era Viola arrivarono a Roma calciatori quali Toniho Cerezo, Boniek, Voller e Aldair. Nel suo curriculum da presidente ci sono tre secondi posti, 5 coppe Italia e due finali europee raggiunte. Una, in Coppa Campioni, quando la Roma perse col Liverpool solo ai calci di rigore. Il Comune di Roma gli ha dedicato, a Trigoria, il piazzale Dino Viola, grande omaggio a uno dei presidenti più amati. LEGGI ANCHE –> Andare allo stadio, che piacere! I numeri pazzeschi degli stadi inglesi. In Italia? ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

