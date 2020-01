Left 4 Dead 3: Valve nega "assolutamente" di essere al lavoro su nuovi progetti legati all'IP (Di sabato 18 gennaio 2020) Negli ultimi mesi, sono stati diffusi in rete una gran varietà di rumor riguardanti i progetti videoludici di Valve, di certo alimentati dal suo ritorno in scena con l'annuncio di Half-Life Alyx. Fra i sempreverdi rumor di Half-Life 3, c'erano anche voci di corridoio che vedevano l'annuncio ormai prossimo di Left 4 Dead 3, un'altra delle IP della casa di Steam sfortunatamente ancorata al numero 2 da anni.Rispetto alla terza venuta di Gordon Freeman, le voci su L4D3 erano decisamente più insistenti e solide, grazie alle dichiarazioni continue di insider, concept art e leak vari. Molto probabilmente, qualcosa in cantiere c'era...e a quanto pare era così, ma ora non più. E questo lo ha appena confermato Valve in persona.In una dichiarazione rilasciata su IGN, Valve ha deciso di contrastare l'insorgere di tutti questi rumor, svelando apertamente che Left 4 Dead 3 non è in via di sviluppo, ... Leggi la notizia su eurogamer

