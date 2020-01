Lady Gaga: a febbraio un nuovo singolo pop (Di sabato 18 gennaio 2020) Lady Gaga sta per tornare con un nuovo singolo? “The Sun” è convinto di questa notizia e la riporta sulle sue pagine: il nuovo brano della star arriverà il 7 febbraio e sarà una canzone pop. Lady Gaga torna con un nuovo singolo pop: l’indiscrezione Il grande ritorno di Lady Gaga si sta davvero avvicinando? Il quotidiano inglese The Sun è sicuro che il nuovo singolo della cantante di “Poker face” verrà lanciato il prossimo 7 febbraio. Mancherebbe poco quindi all’uscita del nuovissimo brano della star, ma purtroppo si tratta di voci non confermate. Secondo ulteriori indiscrezioni il brano potrebbe chiamarsi “Stupid Love“, ma anche per quanto riguarda questo, ad oggi ancora non si hanno notizie certe. Inoltre, sempre secondo il tabloid inglese, il brano di Lady Gaga sarà senza ombra di dubbio un altro pezzo pop: grazie alla fortunata ... Leggi la notizia su velvetgossip

