I ministri dell’Agricoltura riuniti a Berlino accolgono con favore il progetto della FAO per un Consiglio Internazionale Digitale per l’Alimentazione e l’Agricoltura (Di sabato 18 gennaio 2020) Il Forum Mondiale per l’Alimentazione e l’Agricoltura (GFFA) si è concluso oggi con i ministri dell’agricoltura di 71 paesi, che hanno ringraziato la FAO e le altre organizzazioni internazionali per aver sviluppato un programma per l’istituzione di un Consiglio digitale internazionale per l’alimentazione e l’agricoltura, come richiesto nel comunicato finale del GFFA del 2019. Hanno accolto favorevolmente gli sforzi della FAO in merito a tale programma, invitando i suoi organi direttivi a sostenere la sua istituzione. I ministri hanno presentato un comunicato finale ricco di impegni per far sì che il commercio contribuisca alla sicurezza alimentare globale e aiuti i piccoli agricoltori ad accedere a catene del valore più ampie. Per andare verso un mondo più pacifico e più prospero, dobbiamo creare sistemi in cui il cibo sia “accessibile, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

