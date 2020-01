F1, Lewis Hamilton in vista del Mondiale 2020: “Sarò una macchina!” (Di sabato 18 gennaio 2020) Lewis Hamilton è pronto per una nuova sfida. Il britannico, campione del mondo di F1... L'articolo F1, Lewis Hamilton in vista del Mondiale 2020: “Sarò una macchina!” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

veg_ary : RT @itsale44: Qui per ricordarvi che Ashley Young e Lewis Hamilton, nati entrambi a Stevenage nel 1985, hanno frequentato la stessa scuola… - fenicelettrice : RT @F1Daviderusso: ?? dal mondo del #motorsport: - Lewis #Hamilton è vicino al prolungamento con Mercedes fino al 2022. - La #Mercedes sve… - OA_Sport : F1, Lewis Hamilton in vista del Mondiale 2020: “Sarò una macchina!” -