Calciomercato | Juve e Barcellona al tavolo delle trattative | scambio in vista?

scambio tra Bernardeschi e Rakitic, Juve e Barcellona di nuovo al tavolo delle trattative. L'indiscrezione sembrerebbe essere fondata. Il punto. Rakitic alla Juve, riparte la trattativa?. Nelle ultime ore ha preso piede la voce di un possibile scambio con il Barcellona. I bianconeri accoglierebbero a Torino il centrocampista croato, mentre in blaugrana andrebbe Bernardeschi, reduce da un avvio di stagione non proprio esaltante. Juve e Barcellona, possibile scambio tra Bernardeschi e Rakitic? Torna in auge quindi l'ipotesi di uno scambio tra Rakitic e Bernardeschi, che porterebbe il centrocampista croato alla Juventus e l'esterno azzurro al Barcellona. Fabio Paratici aveva fatto sapere che la Juventus non avrebbe fatto grandi operazioni di mercato, ma una buona occasione non si rifiuta mai.

