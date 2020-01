Ascolti tv venerdì 17 gennaio 2020 (Di sabato 18 gennaio 2020) Prime Time Su Rai 1 Il Cantante Mascherato (live seconda puntata) ha registrato 4.025.000 telespettatori, share 19,52%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato 1.160.000 telespettatori, share 4,8%. Su Rai 3 Il film Aspirante Vedovo ha registrato 1.169.000 telespettatori, share 4,82%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 4, quarta puntata, ha registrato un netto di 3.009.000 telespettatori, share 17,67%. Su Italia 1 Il film Io sono vendetta ha registrato un netto di 1.671.000 telespettatori, share 7%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.245.000 telespettatori, share 6,78%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.008.000 telespettatori, share 5,45%. Su Tv8 MasterChef Italia 2018 è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato .000 telespettatori, share %. Access Prime Time Su Rai 1 Soliti Ignoti - Il ritorno ha ... Leggi la notizia su blogo

