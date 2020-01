Ancora un primo tempo da letargo: Napoli Fiorentina 0-1 (Chiesa) (Di sabato 18 gennaio 2020) Ancora una volta il Napoli sbaglia l’approccio alla partita. Gioca un primo sotto tono, decisamente distante dalla ripresa dell’Olimpico contro la Lazio. primo tempo che finisce tra i fischi dei pochi presenti. Una squadra lenta, impacciata, insicura. E al termine dei primi 45 minuti, la Fiorentina è in vantaggio a Napoli per 1-0. Del Napoli vagheggiato da Gattuso non c’è traccia. Il tecnico insiste con Di Lorenzo centrale, al fianco di Manolas, e sposta Luperto a sinistra con Hysaj a destra. La Fiorentina, reduce dalla vittoria sull’Atalanta in Coppa Italia, sembra in salute e sicura di sé. O quantomeno più del Napoli. La squadra di Iachini non fa nulla di trascendentale. In avvio di partita si capisce subito che non sarà una serata semplice. Ripartenza pericolosa con Chiesa e Cutrone. Poi al 4′, Milenkovic di testa ha una buona opportunità ma per fortuna ... Leggi la notizia su ilnapolista

