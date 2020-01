The New Pope 1x03 e 1x04, la recensione: Dove c’è fragilità c’è Chiesa (Di venerdì 17 gennaio 2020) La recensione degli episodi 3 e 4 di The New Pope, la nuova serie di Paolo Sorrentino: la storia è sempre più centrata sulle donne, e ci mostra un Papa fragile. The New Pope, anche se qualcuno lo ha scritto, non è affatto un bellissimo generatore automatico di "sorrentinate". Nella recensione di The New Pope 1x03 e 1x04, vi spieghiamo che questa è un'opera che, come tutte quelle dell'autore de La grande bellezza, vive ovviamente delle sue grandi visioni e di battute che sono perfetti aforismi, epigrafi che potrebbero essere scolpite sulla pietra. Ma è, molto più che The Young Pope, un racconto coeso, carico di tensione, e calato nella realtà del mondo e della Chiesa di oggi. La rserie** prodotta da HBO e Sky e in onda su Sky Atlantic ... Leggi la notizia su movieplayer

