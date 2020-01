Operato Zaniolo, il dottor Mariani rivela: “Porto nel cuore un giocatore del Benevento” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nicolò Zaniolo e la Roma hanno deciso di affidarsi a Pier Paolo Mariani. A Villa Stuart, il medico ha ricostruito il legamento crociato del ginocchio del centrocampista giallorosso, rimasto infortunato durante la sfida di campionato contro la Juventus. Intervistato da Sky Sport, per parlare dei temi di recupero e dell’eventuale possibilità di vedere Zaniolo all’Europeo, il professor Mariani ha rivelato un aneddoto che riguarda un calciatore in forza al Benevento. “In tanti mi hanno stupito, ognuno ha sue caratteristiche. Ci sono pazienti che sono rimasti nel cuore. Uno è Improta di Serie B, che aveva avuto una lesione gravissima con lesione del tendine“, ha svelato il luminare romano, “ogni tanto lo prendo in giro quando fa gol, ci sentiamo sempre, era diventato una mascotte. Di aneddoti ne avrei, dovrò ... Leggi la notizia su anteprima24

