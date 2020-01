Manovra: Siracusano (FI), ‘Sibeg lascia Catania, primi danni da sugar tax’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) – “Le nuove assurde tasse del Conte Bis iniziano a mietere vittime eccellenti. è notizia di questi giorni il fatto che la Sibeg, un’importante azienda che produce, imbottiglia e distribuisce le bibite del marchio Coca Cola, voglia chiudere lo stabilimento di Catania, per delocalizzare la sua produzione in Albania, a causa degli effetti nefasti che avrà la sugar tax. Un’eventualità di questo tipo sarebbe un colpo durissimo per la Sicilia e per i 350 lavoratori della Sibeg che rischiano di perdere il loro posto. Il governo intervenga immediatamente per dare rassicurazioni e per garantire che queste tasse depressive saranno cancellate nei prossimi mesi”. Così la deputato di Forza Italia Matilde Siracusano. L'articolo Manovra: Siracusano (FI), ‘Sibeg lascia Catania, primi danni da sugar tax’ sembra essere il primo ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

