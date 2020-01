Ma con chi ce l’ha Salvini quando critica “l’antisemitismo di certa destra tradizionalista”? (Di venerdì 17 gennaio 2020) «L’antisemitismo di certa destra tradizionalista e di certa sinistra è nostro nemico. Abbiamo il dovere di combattere chi dice che gli ebrei siano i nazisti di oggi: c’è chi lo pensa nel mondo islamico ma anche in certi mondi in Europa», così ieri Matteo Salvini durane il convegno «nuove forme dell’antiseminismo» promosso proprio dalla Lega a Palazzo Giustiniani. Come al solito il leader della Lega non fa nomi, ma sembra proprio che stia parlando di CasaPound e Forza Nuova dicendo che sono due partiti antisemiti. Breve storia dei rapporti tra Salvini e CasaPound Il dubbio che stesse parlando di altri partiti di destra però viene fugato subito dopo quando Salvini dichiara che «tra Lega, CasaPound e Forza Nuova non esistono rapporti locali e nazionali. La Lega si esprime con i suoi voti». Per quale motivo voler prendere le distanze? Non sarà mica perché quei partiti vengono considerati ... Leggi la notizia su nextquotidiano

