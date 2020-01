M87 possiede un getto che supera apparentemente la velocità della luce (Di venerdì 17 gennaio 2020) M87 possiede un getto che supera apparentemente la velocità della luce La scoperta dell’anno 2019, il buco nero di M87, che tanto è stato messo in risalto l’anno scorso quando gli astronomi hanno catturato per la prima volta in assoluto l’immagine di un oggetto del genere, non smette di far parlare di se neanche quest’anno. Dopo uno studio condotto da un team di astronomi su varie lunghezze d’onda della luce (anche i raggi X), servendosi del telescopio spaziale Chandra, hanno scoperto con stupore che il getto che fuoriesce dal buco nero M87 sembra apparentemente superare la velocità della luce. Inizialmente si è ipotizzato che i getti di particelle ad altissima velocità sarebbero dovuti all’enorme massa del buco nero supermassiccio, circa 6.5 miliardi di masse solari (6,5 x 106), getti già osservati e ben conosciuti dagli astronomi che si estendono per migliaia di anni luce. Le ... Leggi la notizia su termometropolitico

M87 possiede Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : M87 possiede