Klimt, quadro ritrovato a Piacenza "è autentico" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Il quadro "Ritratto di Signora" di Gustav Klimt, ritrovato a Piacenza lo scorso dicembre dopo 22 anni di sparizione, è autentico È autentico il Ritratto di Signora di Gustav Klimt, rubato circa 23 anni fa dalla galleria Ricci Oddi di Piacenza e ritrovato lo scorso 10 dicembre in un’intercapedine lungo una parete esterna dello stesso museo durante lavori di giardinaggio. Una notizia destinata a suscitare grande clamore e a conquistare inevitabilmente gli onori della stampa internazionale. Dopo circa un mese di lavoro certosino da parte di esperti periti che hanno verificato l'autenticità del dipinto in seno al celebre pittore del Secessionismo viennese, giunge la conferma ufficiale. Lo rende noto il comune di Piacenza con un comunicato in cui si rivolge "Un sentito ringraziamento alla Procura e ai periti, agli inquirenti ed alle forze dell’ordine che in ... Leggi la notizia su ilgiornale

Agenzia_Ansa : È autentico il quadro di #Klimt ritrovato a #Piacenza #ANSA - Corriere : Piacenza, è autentico il quadro di Klimt ritrovato a dicembre - Corriere : Piacenza, è autentico il quadro di Klimt ritrovato a dicembre -