Helgoland, l’isola dove nascono le foche VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Si tratta di una nuova frontiera per le foche partorienti. L’isola di è situata nel Mar del Nord ed è sotto l’amministrazione tedesca foche Helgoland (Fonte immagine: Pixabay) Le foche sono animali sempre più rari e in alcune parti del mondo vengono cacciate e perseguitate (come ad esempio accade in Namibia, in Canada, Negli Stati Uniti e in tanti paesi del nord Europa). Una pratica che sta mettendo a serio rischio la loro sopravvivenza e per questo urgono dei provvedimenti e delle iniziative volte a tutelare questi animali docili e socievoli. A tal proposito la Germania ha mosso dei passi in avanti piuttosto importanti. Leggi anche -> Cani e gatti, sorpresa in vista da parte di Spotify foche nell’isola di Helgoland nel mar del Nord Nel filmato si evince come l’isola di Helgoland sia un vero e proprio paradiso per le foche grigie, ... Leggi la notizia su chenews

euronewsit : Nel Mare del Nord l'isola delle foche che piace ai turisti - lillydessi : Helgoland, l'isola scelta dalla foche per crescere i loro cuccioli - lillydessi : Helgoland, l'isola scelta dalla foche per crescere i loro cuccioli -