Gregoretti, la maggioranza potrebbe disertare il voto del 20 su Salvini (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alla fine la presidente del Senato Elisabetta Casellati si schiera e vota con le opposizioni. “Non è più super partes”, grida davanti ai taccuini il capogruppo Pd Andrea Marcucci. Il voto della Giunta delle Autorizzazioni a procedere, su Matteo Salvini indagato per sequestro di 131 migranti a bordo della Gregoretti, sarà dunque il 20 gennaio. Come chiesto dal centrodestra che grazie al voto della seconda carica dello Stato è riuscito a battere la maggioranza nella Giunta per il regolamento. maggioranza che adesso minaccia di disertare la seduta di lunedì, un’assenza strategica per rinviare la questione a dopo le Regionali.La mattinata, come del resto gli ultimi giorni, è stata particolarmente tesa e complicata. Si apre con la riunione della Giunta per il regolamento chiamata a decidere sulla data del voto. La proposta viene ... Leggi la notizia su huffingtonpost

