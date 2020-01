Giorgia Meloni, “compleanno raffreddato”: il regalo del compagno Andrea (Di venerdì 17 gennaio 2020) “Quanti anni compio? 43. Della mia età possiamo sempre parlare, è del mio peso che non dovete mai chiedermi…”. A parlare è una ironica Giorgia Meloni, fondatrice di Fratelli d’Italia, che oggi è intervenuta a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, nel giorno del suo compleanno. Come sta festeggiando? “Sto malissimo, con raffreddore e febbre da tre giorni. Ieri ho finito di lavorare all’una di notte, con 39 di febbre: un incubo. Oggi mi sono presa mezza giornata per pranzare con la mia famiglia”. Le sono arrivati molti messaggi di auguri? “Sul telefono ho visto 600 messaggi ma non li ho ancora aperti. E ho trovato anche delle chiamate con numero sconosciuto, per cui non so chi mi voleva fare gli auguri…”. (Continua dopo la foto) Che regali ha ricevuto? “Andrea (il compagno, ndr) mi ha regalato 12 rose rosse con un biglietto di amore, i miei amici mi hanno regalato ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

