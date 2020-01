Eminem, un nuovo album a sorpresa contro le armi (e ispirato a Hitchcock) (Di venerdì 17 gennaio 2020) Eminem a Milano, le fotoEminem a Milano, le fotoEminem a Milano, le fotoEminem a Milano, le fotoEminem a Milano, le fotoPer il titolo, si è ispirato al maestro dell’orrore Alfred Hitchcock. “Music to be murdered by” (che letteralmente suona come “Musica per cui farsi ammazzare”) è il nuovo album del rapper di Detroit. L’undicesimo, per l’esattezza, con venti tracce per le quali si è avvalso anche della collaborazione di artisti come Ed Sheeran, Young M.A., Juice WRLD (il rapper 21enne deceduto lo scorso dicembre), Skylar Grey, Don Toliver, Anderson .Paak, KXNG Crooked, Royce da 5’9″ e Joell Ortiz. Tra tutti, svetta il brano Darkness, accompagnato da un video visibile online che in soli 90 minuti dalla pubblicazione ha totalizzato oltre mezzo milione di views. Un video da guardare con attenzione fino alla fine per comprendere il messaggio che lo accompagna. L’argomento è ... Leggi la notizia su vanityfair

novasocialnews : Eminem, un nuovo album a sorpresa contro le armi (e ispirato a Hitchcock) #novasocialnews #nonstopnews #allnews… - marco171292 : RT @RichiMasu: Uscito a sorpresa il nuovo album di Eminem. 20 tracce grazie alle quali ci ricorda ancora una volta chi cazzo è il Rap God… - StellaFulvia : RT @RichiMasu: Uscito a sorpresa il nuovo album di Eminem. 20 tracce grazie alle quali ci ricorda ancora una volta chi cazzo è il Rap God… -