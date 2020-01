CorSport: Younes rifiuta il prestito a Parma e Torino. Vuole essere ceduto a titolo definitivo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ancora in bilico il destino di Amin Younes. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l’esterno tedesco non ha voluto accettare le proposte di prestito avanzate da Parma e Torino. Vuole essere ceduto a titolo definitivo dal Napoli. Scrive il quotidiano sportivo: “L’esterno tedesco, appena 7 presenze e 148 minuti tra il campionato (143) e la Champions (5), non è stato convinto dalle proposte di Parma e Torino. Lo vorrebbero in prestito, mentre lui aspira alla cessione a titolo definitivo. Meglio ancora se in Germania: in Bundes è monitorato, proprio come in Turchia. Si vedrà”. L'articolo CorSport: Younes rifiuta il prestito a Parma e Torino. Vuole essere ceduto a titolo definitivo sembra essere il primo su ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

