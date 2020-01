Calciomercato Inter: in chiusura la cessione di Dimarco al Verona (Di venerdì 17 gennaio 2020) Calciomercato Inter: accordo raggiunto con l’Hellas Verona per la cessione in prestito di Federico Dimarco agli scaligeri Federico Dimarco sarà presto un nuovo giocatore dell’Hellas Verona. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, l’Inter ha raggiunto un accordo con il club veneto per la cessione in prestito fino a giugno dell’esterno. L’incontro avvenuto oggi a Milano tra il ds del Verona Tony D’Amico e l’agente del giocatore Giuseppe Riso ha avuto esito positivo: trattativa in chiusura. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

