Barbara D’Urso ‘umiliata’ da Rita Rusic al GF Vip 4: ‘Senza luci dello studio è…’ (Di venerdì 17 gennaio 2020) Rita Rusic lancia una frecciata a Barbara D’Urso? Dopo il terzo appuntamento del Grande Fratello Vip 4 andato in onda mercoledì sera, una delle concorrenti in casa ha iniziato a parlare della bellezza di altri coinquilini. La persona in questione è Rita Rusic, la produttrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori. Ad un certo punto, però, la gieffina ha tirato fuori il nome di una delle conduttrici più onnipresenti della televisione italiana: Barbara D’Urso. Senza alcuni indugio la Rusic ha detto che Lady Cologno senza luci ed inquadrature differenti è totalmente differente. Tuttavia per la donna contano i contenuti. Naturalmente le sue affermazioni hanno scatenato una serie di reazione sul web e nei vari social network. La reazione del popolo del web In pratica il popolo del web ha letto nelle parole di Rita Rusic al Grande Fratello Vip 4 come una vera e propria frecciatina ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : MUOIO! ?? Il Biondo Matty a #Pomeriggio5: Barbara d'Urso realizza il sogno dello youtuber del momento - stanzaselvaggia : Il tg5 che deve sostanzialmente fare ammenda pubblicamente per quello che manda in onda Barbara D’Urso a Pomeriggio… - KontroKulturaa : Barbara D'Urso 'umiliata' da Rita Rusic al GF Vip 4: 'Senza luci dello studio è...' - -