Autostrade, l’ad Tomasi vuole la “pace” col governo: “Senza concessioni e con l’indennizzo previsto dal Milleproroghe sarà default” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Chiede la “pacificazione” con le istituzioni e il governo e promette investimenti triplicati ma, avverte, “senza concessioni e con gli indennizzi previsti dal decreto Milleproroghe l’azienda andrà in default“. L’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, in un’intervista a Repubblica lancia il messaggio della società all’esecutivo e cerca di riavvicinarlo alle posizioni dell’azienda, nel tentativo di arrivare a un punto d’incontro. Il consiglio di amministrazione ha da poco dato il via libera al nuovo piano strategico 2020-2023 per la trasformazione dell’azienda, ma le agenzie di rating internazionali declassano pesantemente la società in tema di affidabilità sul debito. Una situazione che, ammette Tomasi, crea “preoccupazione per il futuro dei 7mila dipendenti dell’azienda. ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

